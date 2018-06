Führung durch die Helmstedter Altstadt

Helmstedt Zu einer Stadtführung durch die Altstadt lädt die Stadt Helmstedt alle Interessierten am Sonnabend, 7. Juli, ein. Eine Stadtführerin gibt Einblicke in die Geschichte der einstigen Universitäts- und Hansestadt. Die Führung beginnt um 10.30 Uhr am Rathaus/Markt und dauert rund eineinhalb Stunden. Der...