27. Straßenstaffellauf um den Heeseberg

Die Planungen für den diesjährigen 27. Straßenstaffellauf „Rund um den Heeseberg“ am heutigen 2. Juni ab 15 Uhr unter der Schirmherrschaft der Samtgemeinde Heeseberg gehen in den Endspurt. Ausrichter des beliebten Traditionslaufes ist der TSV Jerxheim. Rund 50 Anmeldungen seien bis Donnerstagabend eingegangen, freut sich dessen Vorsitzender Philipp Ralphs. Das sei ein guter Schnitt, zumal sich der Lauf seit Jahren vor allem durch kurzfristige Meldungen ausgezeichnet habe, die bis 14.30 Uhr vor Ort möglich seien.

„Ich gehe also davon aus, dass wir unseren Schnitt von 120 Teilnehmern halten werden“, so Ralphs. Die Grundschule Heeseberg werde ebenfalls wieder mit zwei Staffeln am Start sein und um den 12. Grundschulencup laufen. Überhaupt seien die Vorbereitungen bislang sehr gut gelaufen, und Polizei sowie Feuerwehr hätten frühzeitig ihre Unterstützung zugesagt.

Die Zeitnahme liege wie gewohnt in der Hand der LG Heeseberg und auch im Hinblick auf den Shuttleverkehr zu den Stationen werde es keine Änderungen geben. „Ab 14.30 Uhr werden die Busse ab Schützenplatz die Läufer der Staffeln zu ihren Stationen fahren und auch wieder einsammeln“, betont Ralphs. Damit wolle man den Verkehr rund um den Heeseberg während des Laufes minimieren, denn Sicherheit gehe vor. Dies gelte vor allem in Jerxheim- Ort, wo es in diesem Jahr aufgrund der Baumaßnahmen am Kanal zu einer Streckenänderung auf dem „Rückweg des Laufes“ kommen werde. „Wir werden den Lauf auf dem Watenstedter Weg Richtung Polizei umleiten und dort die Hauptstraße kreuzen, um auf dem südlichen Fußweg an der Hauptstraße zu laufen. Hier kreuzen wir die Schulstraße bei der Feuerwehr, laufen am Rathaus vorbei und haben am Mittelweg den letzten Wechsel. Ansonsten biegen wir dann normal auf den Sportplatz ein“, geht Ralphs ins Detail.

Die Strecke sei vermessen und bleibe von der Länge her gleich. „Natürlich ist das mit dem Fußweg nicht die optimale Lösung, aber es ist im Moment die beste Lösung. Ich hoffe gerade in diesem Abschnitt auf besondere Aufmerksamkeit der Läufer und der Verkehrsteilnehmer“, appelliert er. mes