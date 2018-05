„Aktion Ungeziefer“ wirkt bis heute nach

Schöningens Ehrenbürgermeister Siegfried Pause hielt am Grenzdenkmal in Hötensleben eine bewegende Gedenkrede.

Die Gedenkveranstaltung zum 66. Jahrestag des Ausbaus des DDR-Grenzregimes und des Beginns der Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet fand am Grenzdenkmal in Hötensleben statt.

Hötensleben Die Gedenkstunde in Hötensleben am 66. Jahrestag der DDR-Grenzabriegelung ist bundesweit die einzige.

Zum Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes am 66. Jahrestag der Abriegelung der innerdeutschen Grenze durch die kommunistischen Machthaber begrüßte Kai Langer, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, am Samstagvormittag zahlreiche Gäste am Grenzdenkmal in Hötensleben.

„Es ist die bundesweit einzige Veranstaltung dieser Art“, erklärte Langer, der in einem kurzen Rückblick an die damalige politische Situation erinnerte: „Am 26. Mai 1952 ordnete die DDR-Regierung eine verschärfte Überwachung der Grenzlinie zur Bundesrepublik sowie den Ausbau der Grenzbefestigung an. Damit markiert das Jahr 1952 den Beginn eines neuen, brutalen Grenzregimes und eines Stadiums der dauerhaften Abschottung des kommunistischen Machtbereichs.“

„Menschen ihre Rechte zu nehmen, sie öffentlich zu diskreditieren, sie zu ,Ungeziefer‘ zu machen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“ Frank Frenkel, Verbandsgemeindebürgermeister Obere Aller.

Die SED-Führung habe damals veranlasst, die bis dahin noch weitgehend durchlässige Grenze komplett abzuriegeln. Davon besonders stark betroffen gewesen sei die Bevölkerung im unmittelbaren Grenzgebiet, sowohl im Osten als auch im Westen, betonte Langer.

Die Grenze habe Grundstücke und Felder, Arbeitswege, Familien, Freundeskreise und Biografien durchschnitten, sagte der Stiftungsdirektor. „Durch Zäune und Überwachung getrennt blieben die Menschen in der DDR besonders isoliert: Auf der DDR-Seite entstand eine bis zu fünf Kilometer breite, streng abgeschirmte Sperrzone. Bis 1961 wurden etwa 12 000 Menschen, die in Grenznähe wohnten, ins Landesinnere zwangsumgesiedelt.“

Die Trennung der Familien sei ein Thema, „dass uns in Ost und West heute noch bewegt“, sagte Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert in seinem Grußwort. „Auch meine Großmutter stammt aus Hötensleben. Sie hat in dieser unsäglichen Zeit sehr darunter gelitten, dass sie ihren Geburtsort über Jahrzehnte nicht besuchen durfte.“

Unter dem zynischen Tarn-Namen „Aktion Ungeziefer“, erinnerte Frank Frenkel, Verbandsgemeindebürgermeister Obere Aller, in seiner Begrüßung, „haben Stasi und Volkspolizei, die sogenannten DDR-Sicherheitsorgane, vor 66 Jahren tausende Menschen von der innerdeutschen Grenze vertrieben.“ Einen menschenfeindlicheren Titel könne man sich kaum vorstellen, meinte Frenkel. „Er bezeichnet treffend, wie die herrschenden Kommunisten ihre vermutlichen Feinde sahen: als kleine, lästige Tierchen, die man entweder verscheucht oder zwischen Daumen und Zeigefinger zerquetscht.“

Menschen ihre Rechte zu nehmen, sie öffentlich zu diskreditieren, sie zu „Ungeziefer“ zu machen, sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mahnte Frenkel und betonte: „Die Überlebenden der Zwangsaussiedlung leiden bis heute unter diesem Unrecht.“

Bevor die sachsen-anhaltische Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch gemeinsam mit Vertretern der Opferverbände und den Ehrengästen zu würdevoller Musik des Emmerstedter Posaunenchors Kränze an den ehemaligen Sperranlagen in Hötensleben niederlegte, verneigte sich Schöningens Ehrenbürgermeister Siegfried Pause in einer bewegenden Gedenkrede vor den Opfern des DDR-Grenzregimes.

„Eine solche Gedenkstunde befördert viel traurige und tragische Vergangenheit in die Gegenwart“, sagte Pause. Doch man dürfe nicht die Augen vor der Vergangenheit verschließen und blind für die Gegenwart werden.

„Denn unser Gedächtnis ist nicht nur eine Instanz des Erinnerns, sondern auch eine Instanz des Vergessens.“ Diese Gedenkstunde sei dazu gedacht, das Unrecht der Anonymität zu entreißen – und diesen Zweck erfülle sie. Mit Blick auf die jungen Menschen, die die innerdeutsche Grenze nur von Erzählungen kennen, wünschte sich Pause eine bewusstere Geschichtsvermittlung.

„Der Geschichtsunterricht in unseren Schulen ist gefragt, und zwar zu beiden Seiten der ehemaligen Grenze, forderte Pause. „Denn ich habe zunehmend das Gefühl, dass ostdeutsche Geschichte kaum noch stattfindet. Die DDR wird festgezurrt und reduziert auf zwei Daten: den Mauerbau 1961 und den Mauerfall 1989 – auf Isolation und Revolution.“