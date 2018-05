Große Sause rund um das Schützenhaus

Dass zu Pfingsten in Helmstedt wieder das Schützen- und Volksfest ansteht, dürfte jeder merken, der in der Maschsiedlung wohnt oder in diesen Tagen dort vorbeischaut. Der Platz vor dem Schützenhaus am Maschweg ist vollgestellt mit Fahrgeschäften, Los-, Getränke- und Imbissbuden. Der Rummelbetrieb beginnt am Freitag, dem Auftakttag, um 15 Uhr, an allen anderen Tagen bis einschließlich Pfingstmontag um...