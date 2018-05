Dehoga: Hary wird Stellvertreter

Florian Hary, 33-jähriger Hoteldirektor von der Burg Warberg, ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes Region Wolfsburg/Helmstedt. Er folgt auf den ausscheidenden Alfred Richter aus Bornum.

Die Wahl fand auf der Jahresversammlung des Kreisverbandes im neuen Hotel Courtyard by Marriott am Allersee in Wolfsburg statt. Zur Vorsitzenden wurde die 45-jährige Hotelfachfrau Melanie Perricone vom Hotel-Restaurant Lindenhof in Nordsteimke einstimmig gewählt. Sie löste damit den bisherigen Kreisvorsitzenden Wolfgang Strijewski aus Wolfsburg ab, der das Amt 13 Jahre innehatte und sich auch aus Altersgründen nicht mehr für eine weitere Periode zur Verfügung stellte.

In seinem letzten Jahresbericht ging Strijewski auch auf die zurückgehenden Übernachtungszahlen in Wolfsburg ein. So zählten die Wolfsburger Hoteliers 27 123 Übernachtungen weniger als im Vorjahr, das bedeutet bei 529 000 Übernachtungen 5 Prozent weniger.

Trotzdem werde neben dem gerade neu eröffneten Courtyard by Marriott-Hotel mit 152 Zimmern noch ein weiteres neues B&B-Hotel mit 106 Zimmern in Weyhausen gebaut. Dieses Haus werde im September 2019 seine Pforten öffnen.