Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Lotto-Laden

Helmstedt Bei einem Einbruch in einen Lotto-Laden in Helmstedt haben unbekannte Täter am späten Sonntagabend mehrere Dutzend Zigarettenstangen und diverse Brief- und Paketmarken erbeutet. Insgesamt geht die Polizei Helmstedt von einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus.

Den Ermittlungen nach brachen die Täter im Einkaufszentrum am Magdeburger Berg zunächst die Eingangstür zu einem Lebensmittelmarkt auf, um danach zielgerichtet eine Scheibe zu dem eigentlichen Tatort zu zerstören. Mit der eilig zusammengerafften Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt.