BBS in Helmstedt richten ihr Angebot neu aus

Helmstedt Vom neuen Schuljahr an wird es an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Helmstedt keine Berufsfachschule Hauswirtschaft mehr geben. Der Grund: eine seit Jahren rückläufige Nachfrage nach diesem Angebot. Aktuell gibt es nur noch 13 Schülerinnen und Schüler, die den einjährigen Ausbildungsgang...