Helmstedter Klinikum erweitert ambulante Versorgung

Helmstedt Astrid Stroz bietet Sprechstunden in der chirurgischen Fachpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums der Helios-Klinik an.

Astrid Stroz unterstützt jetzt die chirurgische Fachpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) von Helios in Helmstedt. An zwei Tagen in der Woche begrüßt laut einer Mitteilung die Fachärztin für Chirurgie sowie für Orthopädie und Unfallchirurgie Patienten mit Knochenbrüchen, Verletzungen oder Schulter-, Rücken- und Knieschmerzen in ihrer Sprechstunde. „Mit Frau Stroz haben wir eine Ärztin für unser MVZ gewonnen, die über langjährige Berufserfahrung als Fachärztin für Chirurgie verfügt, so Matthias Hahn, Geschäftsführer der Helios Medizinisches Versorgungszentrum Helmstedt GmbH.

Mit eigener Sprechstunde, aber in einer chirurgischen Fachpraxis tätig zu sein, ist auch für die 54-Jährige neu: „Ich freue mich darauf, ambulant zu arbeiten. Im MVZ ist es mir möglich, den Patienten von der Indikation über die Therapie bis zur Weiterbehandlung nach einem Eingriff begleiten zu können. Diese umfassende Betreuung reizt mich. In der Klinik sehe ich den Patienten in der Regel nur kurzfristig.“

Die Patienten können nach vorheriger Terminvereinbarung mit allen chirurgischen Fragestellungen – von Frakturen über Wunden bis Gelenkproblemen – in die Sprechstunde von Astrid Stroz kommen. Sprechstunden sind dienstags und donnerstags im Erdgeschoss, Conringstraße 26. Termin unter (0 53 51) 14-11 45.