Fit werden mit Spaß dabei

Der Helmstedter Sportverein bietet einen neuen achtwöchigen Fitnesskursus an. Bei „Fitness for fun“ geht es um Gewichtsreduktion: Die Teilnehmer sollen ihrer gewünschten Sommerfigur näher kommen. Dazu gibt es laut einer Mitteilung auch eine Ernährungsberatung. Beginn ist am Mittwoch, 2. Mai,...