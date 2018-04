Linda Entz liest im Piepenbrink

Helmstedt Als Angebot der vom Awo-Mehrgenerationenhaus und der Kreisvolkshochschule initiierte Reihe „Lesen – selbstverständlich?! Lesewochen in Helmstedt“, liest die Autorin Linda Entz, am Samstag, 21. April, um 19 Uhr im Café am Piepenbrink, Max-Planck-Weg 3, aus ihren Geschichten und Gedichten vor. ...