Stadtfinder rufen auf zur Helmstedt-Tour

Die Stadtfinder stehen vor der Tür. Am Freitag, 27. April, will dieser Braunschweiger Verein für eine neue Netzwerkkultur Helmstedt erkunden. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhof. Der Ort ist nicht zufällig gewählt. Stadt und Landkreis sind gerade dabei, den Bahnhof zu einem Tor für die Region und...