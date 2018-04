LKW-Unfall – Hydraulik-Öl läuft aus

Ein LKW-Auflieger blieb bei Groß Sisbeck am Baum hängen.

Ein LKW-Auflieger blieb bei Groß Sisbeck am Baum hängen.

Groß Sibeck Der Auflieger bleibt auf der Kreisstraße 57 an einem Baum hängen.

Wegen eines geplatzten Hydraulik-Tanks an einem LKW musste die Feuerwehr am Freitagmittag ausrücken. Laut Mitteilung von Feuerwehr-Sprecher Mirko Wogatzki geriet um 13.07 Uhr auf der Kreisstraße 57 zwischen Groß Sisbeck und Volkmarsdorf ein LKW auf den Grünstreifen. Der Fahrer versuchte noch, auf die Straße zurück zu kehren, blieb aber mit seinem Auflieger an einem Baum hängen. Bei dem Manöver platzte der Hydraulikbehälter des LKW. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr fing auslaufendes Hydrauliköl auf und streute bereits ausgelaufenes Öl ab. Einsatzende war um 14.02 Uhr.