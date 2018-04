ADAC Helmstedt lädt zu Fachvortrag

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), Ortsclub Helmstedt, lädt zum Treffen am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr in das Juliusbad-Restaurant, Stobenstraße 33, ein. KFZ-Meister Christian Bottke informiert über das neue europäische Notrufsystem eCall, das seit dem 31. März in allen Neuwagen...