Helmstedt Die Polizei in hat bei Ermittlungen verschiedene Gegenstände beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit mehreren Geschäftshauseinbrüchen stehen könnten.

Polizei will Gegenstände identifizieren

Die Polizei will nun klären, welche der beschlagnahmten Gegenstände als Tatmittel in Betracht kommen und welche aus den Einbrüchen stammen.

Die Gegenstände wurden laut Polizei bei einem der jungen Männer gefunden, die am Mittwoch vergangener Woche festgenommenen worden sind. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen (wir berichteten). Bei den Gegenständen handelt es sich um ein professionelles Nageleisen, einen älteren Vorschlaghammer, in den ein Kreuzhackenstiel eingearbeitet wurde, und um einen Metallkoffer mit der Aufschrift AEG, in dem sich eine Bohrmaschine befand.

Die Ermittler bitten darum, dass Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen, deren Herkunft oder deren Besitzer machen können, sich auf der Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer (0 53 51) 52 10 melden.