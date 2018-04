Reservisten aus Helmstedt in Hannover

Helmstedt An einer größeren dreitägigen Übung in der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover beteiligten sich mehrere Verbindungskommandos der Bundeswehr. So nahm auch das für den Landkreis Helmstedt zuständige Kreisverbindungskommando unter Leitung von Oberstleutnant Joachim Nagel daran teil. Eingeübt wurden im...