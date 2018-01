Diebe brechen Türen von Terrassen auf

Helmstedt Unbekannte Täter brachen am späten Donnerstagnachmittag oder am frühen Abend sowohl in Helmstedt als auch im benachbarten Frellstedt jeweils in ein Wohnhaus ein. In beiden Fällen brachen die Einbrecher laut Mitteilung der Polizei die Terrassentür der Häuser auf und durchsuchten danach die Zimmer.

Betroffen sind Einfamilienhäuser im Helmstedter Willy-Brandt-Ring und an der Eichendorffstraße in Frellstedt. Die Einbrecher waren auf Bargeld und Schmuck aus. Die Ermittler gehen von einem Schaden von jeweils etwa 1.000 Euro aus. Die Taten ereigneten sich zwischen 15 und 19.30 Uhr.

Zeugen der Vorfälle setzen sich mit der Polizei Helmstedt unter Telefon (0 53 51) 52 10 in Verbindung.