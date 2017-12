Anwohner löschen brennende Hecke

Helmstedt Vermutlich durch Feuerwerkskörper ist am Samstag gegen 17 Uhr eine Hecke in der Straße Im Schild in Helmstedt in Brand geraten, teilt Feuerwehrsprecher Alexander Weis mit. Bei Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs der Ortsfeuerwehr Helmstedt hatten Anwohner die Flammen bereits gelöscht.