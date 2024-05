Gieboldehausen. Am 6. Mai beginnen die Bauarbeiten zwischen Gieboldehausen und Ebergötzen, der Hauptverkehrsachse vom Harz nach Göttingen. Das kommt auf Pendler zu.

Ab Montag, 6. Mai 2024, wird es spannend auf der B27 zwischen Gieboldehausen und Ebergötzen: Dann beginnen die Bauarbeiten. Die zunächst für viele Wochen angekündigte Vollsperrung der Hauptverkehrsachse vom Harz in die Kreisstadt Göttingen hatte zuletzt für viele Diskussionen gesorgt. Doch jetzt steht fest: Ganz so hart, wie zunächst angekündigt, wird es nun wohl doch nicht kommen.

Das lässt sich auch dem Schreiben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, vom Freitagmittag ableiten.

Von Parkplätzen bis Vollsperrung: Das ist alles für die Baustelle an der B27 geplant

Demnach startet die Baustelle zunächst am Montag, 6. Mai, mit der Erneuerung des Parkplatzes an der B27. Dieser könne aufgrund der Asphaltarbeiten in dieser Zeit nicht genutzt werden.

Der erste Bagger steht schon für die Sanierung des Parkplatzes an der B27 bereit. © FMN | Kathrin Franke

Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung zwischen Ebergötzen und Gieboldehausen beginnen einige Wochen später, am 27. Mai, mit der Einrichtung der Vollsperrung. „Aufgrund des angepassten Bauverlaufs konnte die Zeit der Vollsperrung auf drei Wochen reduziert werden“, teilt die Straßenbaubehörde mit.

Die Straßenbau-Kolonne arbeite von Gieboldehausen nach Ebergötzen in drei Bauabschnitten, begonnen werde mit dem dritten Abschnitt.

B27: Das sind die Bauabschnitte zwischen Gieboldehausen und Ebergötzen

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von Ebergötzen bis zum Krebecker Kreuz. Im Abschnitt zwei wird zwischen dem Krebecker Kreuz und der Ab-/Auffahrt Wollbrandshausen gearbeitet. Der Verkehr von Krebeck nach Wollbrandshausen kann während der Baumaßnahme immer fließen. Im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 27 wird eine Ampelanlage den Verkehr regeln. Abschnitt drei beginnt an der Ab-/Auffahrt Wollbrandshausen und reicht bis zum Ortseingang Gieboldehausen.

Die Bauarbeiten an der B27 zwischen Gieboldehausen und Ebergötzen - die Verkehrsader vom Harz nach Göttingen - beginnen. (Symbolbild) © HK | Mark Härtl

Umleitung: So können Sie die Baustelle an der B27 umfahren

Die Umleitung für den überregionalen Verkehr von Gieboldehausen nach Ebergötzen wird laut Landesstraßenbaubehörde ausgeschildert. Sie verläuft für die Dauer der Vollsperrung über die B247 nach Obernfeld, Mingerode und weiter nach Duderstadt. Von dort geht es auf die B446 über Seulingen nach Ebergötzen.

Der Verkehr von Ebergötzen nach Gieboldehausen wird entsprechend umgekehrt geführt.

