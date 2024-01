Osterode. Alleine am Valentinstag im Harz? Kein Problem! Das sind die am wenigsten pärchenhaften Unternehmungen in der Region. Eine Übersicht.

Herzchendekoration, überfüllte Blumenläden, ausgebuchte Restaurants – der Valentinstag naht. Doch für Singles ist der 14. Februar meist kein Freuden- oder Feiertag. Aber ärgern bringt auch nichts. Warum also nicht den Anti-Valentinstag zelebrieren, ein Hoch darauf, dass man nur sich selbst Rechenschaft ablegen muss.