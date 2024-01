Bad Grund. Jetzt kann man beim Wandern im Weltwald noch mehr entdecken. Der Revierförster Jan-Ole Kropla erklärt, was.

Minus 12 Grad, strahlender Sonnenschein und der Pulverschnee knarzt beim Gehen über den Waldboden. Es ist still, nur ein Specht gibt sich zu verstehen und „trommelt“ an einem sogenannten Trommelbaum. Das Trommeln des Spechts an einem hohlen Baum bedeutet: Hier bin ich zu Hause oder ich suche einen Partner. Ein Gimpelpärchen pickt noch letzte übrig gebliebene rote Früchte. Die Luft ist klar und die Sonne verwandelt mit ihrer Strahlkraft Bäume und Sträucher in mit Raureif überzogene Winterstatuen. Die Atemluft ist zu sehen und sogar warm eingepackte Hände und Füße werden immer kälter. Auch wenn Winter ist, solche Tage sind perfekt für einen Spaziergang im Weltwald Harz Bad Grund. Unsere Zeitung ist an dem Tag mit dem Revierförster Jan-Ole Kropla vom Forstamt Riefensbeek und seinem Rauhaardackel Fiete unterwegs.