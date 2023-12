Göttingen. In letzter Sekunde zieht ein junger Afghane einen hilflosen Mann aus den Gleisen des Bahnhofs in Göttingen und verhindert so eine Tragödie.

Ein 18-Jähriger hat einen angetrunkenen Mann gerettet, der im Bahnhof Göttingen auf die Bahngleise gefallen war.

Der 55 Jahre alte Mann habe sich in der Nacht auf Dienstag nicht aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien können, teilte die Bundespolizei am Dienstagvormittag mit. Der dramatische Vorfall ereignete sich demnach wenige Sekunden, bevor ein Güterzug über die Gleise fuhr.

Der Mann fiel den Angaben nach ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett. Der 18-Jährige sei „geistesgegenwärtig und ohne zu zögern“ hinterher gesprungen und habe den Mann wieder auf den Bahnsteig gezogen.

Rettung in letzter Sekunde in Göttingen: 18-Jähriger wird für angetrunkenen Mann zum Schutzengel

Zu dem Beinaheunglück kam es demnach am Bahnsteig Nummer 8 des Göttinger Bahnhofs. Später hinzugezogene Beamte des Bundespolizeireviers Göttingen versorgten die Anwesenden und boten medizinische Hilfe an.

„Nur dank der beherzten Zivilcourage des jungen Afghanen konnte eine Tragödie im Bahnhof Göttingen verhindert werden“, teilte die Bundespolizei mit.

„Lob und Anerkennung für diesen jungen Mann, der durch sein beherztes und couragiertes Handeln ein Menschenleben gerettet hat, obwohl dies für ihn selbst Lebensgefahr bedeutete“, so der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, Polizeioberrat Christian Saggau.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!

dpa/pol