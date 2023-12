Osterode. Ali Abo Hamoud war Flüchtling, heute lebt er im Harz und engagiert sich politisch. Er findet: Im Umgang mit dem radikalen Islam waren wir lange naiv.

Ali Abo Hamoud ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Er studiert an der Technischen Universität in Clausthal-Zellerfeld. Seit seiner Ankunft in Deutschland ist er politisch aktiv, kandidierte im Jahr 2022 für die FDP in unserem Wahlkreis für die Landtagswahl. Seit Ende des vergangenen Jahres ist er Deutscher Staatsbürger. In einem Gastbeitrag in unserer Zeitung setzt er sich mit der Bedrohung auseinander, die vom Islamismus ausgeht und die er geglaubt hatte, hinter sich gelassen zu haben – die er jetzt jedoch auf Deutschen Straßen entdeckt.