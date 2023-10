Harz Harz: Wanderer stürzt 100 Meter in die Tiefe – und stirbt

Ein Wanderer ist am Freitag im Harz aus bislang ungeklärter Ursache etwa 100 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag im Bodetal nahe Thale im Landkreis Harz – es handelt sich um den Serpentinen-Weg Schurre.

Warum der 79-Jährige in die Tiefe stürzte, sei bislang unklar. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.

Schurre erst vor Kurzem als Klettersteig wieder freigegeben worden

Angaben der Polizei zufolge war der Weg bis vor kurzem wegen Bau- und Sicherungsmaßnahmen gesperrt gewesen. Bei Unwettern und darauffolgenden Erdrutschen war die Schurre stark beschädigt worden. Tatsächlich hatte die Stadt Thale erst vor Kurzem kommuniziert, dass eine Komplettsanierung des Wanderwegs finanziell nicht umsetzbar sei – und die Schurre nicht mehr als gesicherter Wanderweg freigegeben werden könne. Der Kompromiss hieß demzufolge, die Schurre als „Klettersteig“ auszuschildern und freizugeben.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de