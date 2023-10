Wildemann: Bergbauamt schließt größte Grubenbaustelle ab

Wildemann Bei Sanierungsarbeiten werden 5.500 Tonnen Aushub in 250 Jahre alter Grube Silberner Mond in Wildemann bewegt und 3.000 Tonnen Beton verarbeitet.

Knapp vier Jahre hat es gedauert, aber dafür ist es auch ist die bislang größte Sanierungsbaustelle, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in seiner Eigenschaft als zuständige Behörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen beschäftigt hat: Der Schacht Silberner Mond in Wildemann im Landkreis Goslar. „Nun ist es geschafft, die Arbeiten sind abgeschlossen. Schon jetzt ist von der ehemaligen Baustelle kaum noch etwas zu sehen, der eingesäte Rasen beginnt zu sprießen“, berichtet Eike Bruns, Pressesprecher der LBEG. Begonnen hatte die Sanierung Ende 2019.

Im Mai 2015 melden Anwohner einen rund 70 Zentimeter tiefen Tagesbruch. Gründliche Erkundungen ergeben, dass der Schacht der 250 Jahre alten Grube Silberner Mond Ursache für die Bodenabsenkung ist und saniert werden muss.

Sanierung des Schachtes der Grube Silberner Mond beginnt Ende 2019

Ende 2019 konnten die Bauarbeiten endlich beginnen und brachten auch einige Herausforderungen mit sich, berichtet die LBEG. Zunächst habe eine Garage abgerissen werden müssen, die auf dem ehemaligen Schacht errichtet worden war. Dann zeigte sich in dem steilen Hanggelände, dass der Boden zu der direkt darüber verlaufenden Straße „Am Sanickel“ durch frühere Baumaßnahmen an Stabilität verloren hatte und extra gesichert werden musste. Und schließlich stellte sich das Gebirge lockerer als angenommen dar, sodass der Schacht tiefer „aufgewältigt“ werden musste - wie es im Fachjargon für das Ausräumen und neu Absichern heißt - als geplant.

„Im Ergebnis ist ein 39 Meter tiefes Loch mit einer Kantenlänge von sechs mal zehn Metern entstanden. Denn in der Realität handelte es sich um einen Doppelschacht, also zwei direkt nebeneinander in die Tiefe führende Schächte. Diese galt es nun, komplett aufzuwältigen bis zu einer Tiefe, wo eine stabile Betonplombe gesetzt werden konnte, um anschließend den Doppelschacht, der zu allen vier Seiten gesichert wurde, komplett zu verfüllen“, so Bruns in der offiziellen Mitteilung der LBEG weiter.

Betonplombe statt in 35 in 39 Metern Tiefe setzen

Hatten die Experten zunächst damit gerechnet, bei 35 Metern die Plombe setzen zu können, mussten sie vier Meter tiefer gehen und eine deutlich stabilerer Betonplombe setzen. In vier Abschnitten mit je drei Metern Höhe wurde die Betonplombe mit dem umliegenden Gebirge verankert. Anschließend wurden die darüber liegenden Schichten mit Magerbeton und Boden bis zur Geländeoberkante verfüllt, das Grundstück rekultiviert und die Garage wiedererrichtet.

Fast 40 Meter unter der Oberfläche ist der breit aufgefahrene Doppelschacht mit Beton gesichert worden. Foto: Eike Bruns / LBEG

„Letztlich wurden 5.500 Tonnen Aushub bewegt und 3.000 Tonnen Beton verarbeitet, um sicherzustellen, dass von dem ehemaligen Grubenbau keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ausgeht. Der verbleibende Rest der Schachtteufe wurde mit Schotter und Mutterboden aufgefüllt“, so Bruns.

Langer Baubetrieb endet

Die gesamte Maßnahme werde am Ende einen mittleren siebenstelligen Eurobetrag verbraucht haben, so die LBEG. Für die Anwohner in dem Wohngebiet im Spiegeltal sei dann jetzt auch ein lange währender Baubetrieb zu Ende gegangen. „Tatsächlich tauchte dabei immer mal wieder die Frage auf, inwieweit sich Folgen des Altbergbaus oder der aktuellen Baustelle auf Nachbargrundstücke auswirken. Die messtechnische Überwachung des LBEG ergibt bis zum heutigen Tag, dass von der Baustelle keine schädlichen Einwirkungen auf benachbarte Häuser ausgehen können. Um hier abschließende Sicherheit zu schaffen, wurde bei einem Wohngebäude eine vertiefende Untersuchung durchgeführt. Bei diesen Untersuchungen wurde unter einem Anbau tatsächlich eine leichte Bodenabsenkung festgestellt und durch das LBEG untersucht. Dabei zeigte sich, dass Teile des Anbaues auf einer mangelhaft verdichteten Auffüllung errichtet sind, die keinen Zusammenhang mit einem Grubenbau erkennen lässt, und die Gründung des Anbaues in diesem Bereich keinesfalls ausreichend ist“, erklärt Bruns abschließend.

Wo heute die Garage steht, klaffte vor Kurzem noch ein fast 40 Meter tiefes und zehn Meter breites Loch. Jetzt ist der Schacht verfüllt und das Grundstück wiederhergestellt. Foto: Eike Bruns / LBEG

Die Grube Silberner Mond

Die Grube Silberner Mond wurde von 1685 bis 1765 betrieben und bis auf eine Tiefe von 256 Metern abgeteuft, um silberhaltigen Bleiglanz zu fördern.

Ein Video zum Abschluss der Sanierung des Schachts Silberner Mond ist auf der Internetseite des LBEG verfügbar unter https://www.lbeg.niedersachsen.de/live/institution/mediadb/mand_4/psfile/bild/76/Silberner_65319f5be6447.mp4.

