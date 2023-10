Tourismusverband: Harz für die Herbstferien gut gebucht

Goslar/Wernigerode Nach dem Schulgong am Freitag stehen die Herbstferien an. Urlauber dürfte es dann auch wieder in den Harz ziehen. Wie sieht die Buchungslage aus?

Der Harz ist für die anstehenden Herbstferien nach Darstellung der Tourismuswirtschaft gut gebucht.

„Auch im Hinblick auf die Herbstferien ist der Harz ein beliebtes Reiseziel für Familien“, sagte die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, Christin Wohlgemuth. Der Harz habe wie andere Regionen in Deutschland das Vor-Corona-Niveau bei den Buchungen erreicht. Für Kurzentschlossene gebe es aber immer noch die Möglichkeit, eine passende Unterkunft zu finden.

Baumsterben im Harz hat kaum Auswirkungen auf Tourismus

Sie wies erneut darauf hin, dass das durch Trockenheit und Schädlinge ausgelöste Baumsterben im Harz bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den Tourismus habe. Gäste hätten Interesse an den Ursachen und der Wiederbewaldung sowie an Pflanzaktionen.

Herbst im Harz - unsere Tipps

„Die Stimmungslage der Tourismusverantwortlichen in den Harzer Urlaubsorten ist positiv“, sagte Wohlgemuth. Der Trend zu kurzfristigeren Buchungen mache sich unter anderem beim Gruppenreisegeschäft bemerkbar. Zudem seien die Gruppen kleiner als noch vor einigen Jahren. Der Harzer Tourismusverband blicke generell optimistisch in die Zukunft. Die zentrale Lage in Deutschland sowie neue touristische Angebote wie der Harzturm, der im November eröffnen soll, lockten auch zukünftig Urlauber an.

Mehrere Zugstrecken im Harz wegen Bauarbeiten gesperrt

Urlauber im Nordharz, die mit der Bahn anreisen wollen, müssen sich nach Alternativen umsehen. Zwischen dem 13. und 30. Oktober werden wegen Bauarbeiten mehrere Bahnstrecken in der Region mindestens zeitweise gesperrt, wie der Regionalverband Braunschweig mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Halte in Goslar und Bad Harzburg. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

Der südliche Harz sei regulär mit allen Bahn- und Buslinien erreichbar. Die Bauarbeiten seien in die Ferien gelegt worden, um den Schul- und Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen.

dpa

