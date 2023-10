Osterode Auf der Suche nach einem vermissten Kind ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Osterode auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.

Zu einem Polizeihubschrauber-Einsatz ist es in Osterode am Harz gekommen. Ein Kind wurde vermisst. (Symbolbild)

Blaulicht Osterode Hubschrauber-Einsatz im Harz: Das war los in Osterode

In Osterode am Harz ist es vergangene Nacht zu einem Hubschrauber-Einsatz gekommen. Auf der Suche nach einem vermissten Kind im Stadtgebiet von Osterode mussten die Rettungskräfte auf Luftunterstützung zurückgreifen. Das gibt die Freiwillige Feuerwehr Osterode am Donnerstag bekannt.

Demnach sei ein fünfjähriger Junge gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet worden. Die Polizei zog für die Suche nach dem Kind die Feuerwehren aus Osterode, Freiheit und Lerbach hinzu.

Große Suchaktion in Osterode am Harz: 5-jähriger Junge vermisst

An der großangelegten Suchaktion sollen auch viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt gewesen sein. Ein Hubschrauber und Suchhunde seien zum Einsatz gekommen. Koordiniert wurden die Suchtrupps aus der Führungsstelle im Feuerwehrhaus Osterode.

Als sich die Einsatzkräfte zu einer Lagebesprechung im Feuerwehrhaus zusammenziehen wollten, sei ein Hinweis erfolgt, der auf den aktuellen Verbleib des Jungen in der Hohensteiner Straße auf dem Röddenberg hingedeutet haben soll. Daher sei der Schwerpunkt der Suche dorthin verlagert worden.

Gegen 23.30 Uhr gab es dann Entwarnung: Der Fünfjährige war gefunden worden. Die Polizei brachte ihn wohlbehalten wieder zurück nach Hause.

