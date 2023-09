Kampf gegen Waldbrände: Auftankstation für Löschflugzeuge im Harz

Das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) hat am Freitag mit dem neuen Partner, dem Segelflugplatz Aue/Hattorf, eine weitere „Secondary Base“ der in Niedersachsen stationierten deutschen Löschflugzeugstaffel in Betrieb genommen.

Auf dem Gelände des Luftsportvereins Aue/Hattorf stehe ab sofort die notwendige Infrastruktur und qualifiziertes Personal bereit, um die beiden Löschflugzeuge vom Typ Air Tractor AT-802 mit Löschwasser durch die örtlichen Feuerwehren befüllen zu können, hieß es einer vom Landesamt herausgegebenen Pressemitteilung.

Bei Bränden im Harz verkürzt sich der Auftank-Weg für die Maschinen

Der Standort ist der dritte seiner Art. Neben dem Hauptstandort, dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, gibt es für die im Rahmen des „RescEU“-Projekts angemieteten Maschinen bereits zwei weitere Anflugmöglichkeiten, um sich am Boden Löschwassernachschub zu besorgen. Die „Basen“ in Faßberg/Celle und Leer/Papenburg stehen bereits seit Beginn der Mission, Mitte Juni, zur Verfügung. Jetzt kommt mit dem Standort Aue/Hattorf ein weiterer hinzu.

Damit müssten die zwei Löschflugzeuge bei einer Anforderung zu einem Wald- oder Vegetationsbrand in der Region künftig nicht mehr zu ihrem Hauptstandort am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg zurückkehren, sondern könnten in direkter Nähe wieder befüllt werden, teilte das NLBK mit. „Mit der Einrichtung eines Stützpunktes in Hattorf verkürzen sich die Anflugzeiten für unsere Löschflugzeuge bei einem künftigen Einsatz im Bereich des Harzes deutlich“, sagt der Präsident des NLBK, Mirko Temmler. „Durch kürzere Umlaufzeiten zwischen dem Abwurf von Löschwasser und der erneuten Befüllung steigern wir die Einsatz-Effizienz der Löschflugzeugstaffel in einer stark waldbrandgefährdeten Region Niedersachsens.“

Man sei froh in dieser herausfordernden Topografie, einen guten Flugplatz-Partner und eine starke Feuerwehr vor Ort zu haben und damit für kommende Aufgaben noch besser gerüstet zu sein, so Temmler weiter.

2024: Wird der Löschflugzeug-Einsatz in Niedersachsen verlängert?

Die Installierung des Flugplatzes im Harz als weitere „Secondary Base“ könnte als Vorgriff auf die nächste Waldbrandsaison gewertet werden. Noch ist aber unsicher, ob das niedersächsische Löschflugzeugprojekt fortgesetzt wird. Die Verantwortlichen in Hannover wünschen sich das, die EU finanziert das Projekt aber zu großen Teilen. Aus Brüssel fehlt noch das Okay, ob auch im nächsten Jahr, Maschinen und Crew in Braunschweig stationiert werden können, die dann bereitstünden, wenn es in Harz oder Heide brennen sollte.

Im laufenden Jahr flogen die Piloten keinen einzigen Waldbrand-Einsatz in Niedersachsen, die Maschinen unterstützten allerdings elf Tage lang die griechischen Einsatzkräfte bei verheerenden Bränden nahe Athen und der Stadt Alexandroupolis.

