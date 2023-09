Schock für Lokführer: Unbekannter schießt in Vienenburg auf Erixx

Vienenburg Das Projektil steckte noch im Führerstand. Was war am Dienstag in Vienenburg los? Die Polizei bittet um Hinweise.

Riesenschock für den Lokführer: Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Vienenburg auf einen ausfahrenden Erixx-Zug in Richtung Goslar geschossen. Das Projektil steckte noch in der Seitenscheibe des Führerstands, teilt die Bundespolizei mit. Der Lokführer blieb unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Goslar unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers der Bundespolizei und Diensthundes verliefen negativ. Für den Bahnverkehr seien zwar keine Verspätungen entstanden, dennoch ermittele die Bundespolizeiinspektion Hannover wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gefährlicher Körperverletzung.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Bundes- und Landespolizei suchen Zeugen

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Bundespolizeiinspektion Hannover, (0511) 303650, oder die Polizeiinspektion Goslar, (05321) 3390, zu wenden. In diesem Zusammenhang ist für die ermittelnden Behörden von Bedeutung, ob zum Tatzeitpunkt Personen auf oder an der Bahnstrecke gesehen, Knallgeräusche oder sonstige Auffälligkeiten in Tatortnähe wahrgenommen wurden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de