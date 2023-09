Blaulicht Harz Kletterer stürzt im Harz in den Tod: Unfall an der Marienwand

Im Okertal nahe Goslar hat sich am Sonntag ein tödlicher Unfall ereignet, als ein 64-jähriger Mann beim Klettern abstürzte. Das meldet die Polizei.

Der Oberharzer war demnach an der B498 gegen 11.20 Uhr gesichert in die Marienwand eingestiegen. „Beim Setzen einer weiteren Sicherung rutschte er offensichtlich ab und stürzte etwa 10 Meter in die Tiefe. Hierbei zog sich der erfahrene Kletterer schwere Verletzungen zu, denen er trotz notärztlicher Versorgung noch am Unglücksort erlag“, so die Polizei in ihrem Bericht.

B498 im Harz nach tödlichem Kletterunfall im Okertal mehrere Stunden lang gesperrt

Die Polizei Goslar ermittelt nun zur Todesursache. Der aktuelle Ermittlungsstand lasse auf einen Unfall ohne Fremdeinwirkung schließen.

Die Bundesstraße 498 musste während des Einsatzes bis etwa 14.30 Uhr gesperrt werden, schreibt die Polizei abschließend.

