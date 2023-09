TV-Tipp: Harz ist diesen Samstag im NDR zu sehen

Bad Lauterberg/Walkenried Die Harz-Folge von „Game of Norddeutschland“ wird am 23. September ausgestrahlt. Unterwegs sind die Kandidaten auch in Bad Lauterberg und Walkenried.

Game of Norddeutschland: Moderatorin Laura Karasek erklärt dem Team Niedersachsen die Schatzkiste.

Schnitzeljagd durch den Harz: Fünf Teams, viele knifflige Aufgaben, 10.000 Euro Preisgeld und der Harz als spannende Abenteuer-Location - das erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer in der Harz-Ausgabe der NDR-Show „Game of Norddeutschland“, die am Samstag im TV ausgestrahlt wird.

Kandidatinnen und Kandidaten aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen treten gegeneinander an: Die Aufgaben können sportliche Herausforderungen, aber auch Denksport- oder Quizaufgaben sein. Vom Laufen am Drahtseil, Hängen an einer Hauswand, einer Suche nach der sprichwörtlichen Sinne die Nadel im Heuhaufen.

Dreharbeiten in Bad Lauterberg und Walkenried

Neben Drehorten im Oberharz, in Braunlage, am Wurmberg oder in Goslar, müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auch im Südharz kniffligen Aufgaben stellen. Zum Beispiel einer wilden Flussfahrt in Bad Lauterberg oder einem Spiel, bei dem passend zum Drehort im Walkenrieder Kloster, absolute Ruhe gefragt ist.

Das Hamburger Team kommt nach dem „Tubing“ auf der Oder im Kurpark in Bad Lauterberg an. Foto: Svenja Paetzold-Belz / HK

„Wir kannten den Harz bisher eher von Klassenfahrten oder als Ziel für Familienurlaub. Unser Bild davon war bisher also, dass der Harz eher kein cooles Image hat“, gestanden die Kandidatinnen Kristina und Kathrin vom Hamburger Team im Frühjahr bei den Dreharbeiten in Bad Lauterberg gegenüber dem Harz Kurier. „Die Drehtage haben uns aber eines Besseren belehrt.“

Pärchen aus Niedersachsen will den Titel holen

„Hier kann man unglaublich viel machen“, gaben sich damals auch Natascha und Hendrik überrascht. Das junge Paar aus Hannover tritt als Team für Niedersachsen an und möchten den Titel für sein Bundesland nach Hause holen. Ihre Konkurrenz: die Freundinnen Kristina und Katrin aus Hamburg, eine Mutter und ihr Sohn aus Bremen, zwei sportliche beste Freunde aus Mecklenburg-Vorpommern und zwei Zahnärzte aus Schleswig-Holstein.

Welches Team am Ende das Rennen macht und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro mit nach Hause nimmt, das wird am Samstag ab 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen zu sehen sein. Moderiert wird die Show von Laura Karasek.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de