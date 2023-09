Harzer Schmalspurbahn erwischt Kleintransporter – ein Verletzter

Benneckenstein An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Benneckenstein sind am Mittwoch ein HSB-Triebwagen und ein Transporter kollidiert.

Ein Triebwagen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH ist am Mittwochvormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Benneckenstein mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall verletzte sich der Fahrer des Transporters leicht.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist am Mittwoch gegen 10 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Benneckenstein mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der 27 Jahre alte Fahrer des Transporters sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei im Landkreis Harz mit. Der Sprinter sei „augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden“.

Der Zug sei in Richtung Nordhausen in Thüringen unterwegs gewesen. Laut Polizei hatte der Transporterfahrer den herannahenden Zug auf der eingleisigen Strecke übersehen. Wie viele Fahrgäste in dem Triebwagen saßen, war zunächst unklar.

Die Eisenbahnstrecke wurde nach Angaben der HSB zunächst gesperrt. Auswirkungen habe dies hauptsächlich auf den touristischen Dampfzug, der von Nordhausen auf den Brocken fährt, sagte ein HSB-Sprecher. Dieser habe vor Benneckenstein umkehren müssen. Der Internetseite des Unternehmens zufolge fielen mehrere Zugverbindungen aus.

Der Bahnbetrieb zwischen Nordhausen und dem Brocken war am Mittwoch zeitweise beeinträchtigt. Foto: Matthias Bein / DPA Images

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de