Bergwacht Harz: Rettung kommt jetzt häufiger per Hubschrauber

Die Bergwacht Harz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen-Anhalt setzt künftig verstärkt auf die Rettung aus der Luft. Seit Jahresbeginn habe es mit der Polizeihubschrauberstaffel aus Magdeburg fünf Echtflugtrainings gegeben, erklärte DRK-Sprecher Jörn Rettig. Zehn Luftrettungs-Spezialisten seien auf die Verfahren für den Transport von Notfallpatienten vorbereitet worden. Aktuell befänden sich drei weitere Kameraden der Bergwacht in der Ausbildung. Unter ihnen ein Notarzt, der künftig per Rettungswinde an der Einsatzstelle abgesetzt werden könne.

Wenn es die Lage erfordere, könnten durch den Einsatz der Luftrettung im Gelände Verunglückte sehr viel schneller als bisher ärztliche Versorgung erhalten. „Für die Aufgaben der Bergrettung ist ein Ausbau der Gebirgsluftrettung unerlässlich, da ein schonender Transport mit der Gebirgstrage aus dem unwegsamen Gelände nur mit hohem Aufwand an Einsatzkräften möglich ist“, so Rettig. Die Rettung auf dem Landweg sei zumeist auch zeitaufwendiger.

„Die schnelle Evakuierung von Personen aus Großschadenslagen wird ebenfalls trainiert.“ Hierbei geht es um einen Unfall mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten (kurz: MANV - Massenanfall von Verletzten) sowie anderen Betroffenen und/oder erheblichen Sachschäden.

Mitglieder der Bergwacht Harz nehmen an einer Übung bei Schierke teil. Foto: Matthias Bein / DPA Images

Erster realer Einsatz am Brocken bei Schierke

Rettig erklärte: „Im April gab es den ersten realen Einsatz: Im Gebiet des Brockens bei Schierke wurde ein Patient durch einen Spezialisten der Bergwacht und den Polizeihubschrauber aus dem Gelände geflogen und für die weitere Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.“ Dabei habe es sich um einen verunglückten Wanderer gehandelt.

Die Rettung aus der Luft ist bislang die Ausnahme gewesen. Bis Anfang August 2023 hat die Bergwacht Harz des DRK den Angaben zufolge knapp 50 Einsätze absolviert: davon die eine Luftrettung im April sowie drei Einsätze mit Reanimationen, wovon zwei erfolgreich waren. „Wanderunfälle oder Unfälle beim Mountainbike-Fahren sorgen für die meisten Einsätze der Bergwacht“, fasste Rettig die Bilanz zusammen.

Am 15. September will sich die hubschraubergestützte Rettung im Harz in Blankenburg der Öffentlichkeit mit einer Vorführung vorstellen. Die Air Rescue Specialists der Bergwacht Harz des DRK Landesverbandes Sachsen-Anhalt werde gemeinsam mit der Polizeihubschrauberstaffel im Einsatz sein.

dpa/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de