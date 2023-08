Kostenloses Leitungswasser für Wanderer in Oberharzer Tourist-Infos

Die Tourist-Informationen Oberharz bieten ab sofort einen neuen Service an: Als „Wasser-Refill-Stationen“ ermöglichen sie Besuchern, sich ausreichend mit kostenfreiem Trinkwasser zu versorgen.

Dieser Service des kostenlosen Auffüllens individueller Wasserflaschen rundet jetzt das Angebot persönlicher Beratung rund um den Urlaub, einer Postfiliale und den Verkauf von Souvenirs, Tickets für Flixbus, die Brockenbahn sowie für Konzerte und Veranstaltungen ab. „Plastikmüll vermeiden - Leitungswasser trinken -Wasserflasche auffüllen“, so ist das Motto von Refill Deutschland, in deren ganzheitliches Konzept die Tourist-Informationen nun eingebunden sind.

Deshalb ist es ab sofort in der Urlaubswelt Harz/Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld, dem Harz Welcome CenterTorfhaus sowie den Tourist-Informationen Altenau und Wildemann möglich, im Rahmen des Refill-Angebots die eigene Trinkflasche kostenlos mit Leitungswasser aufzufüllen oder auffüllen zu lassen.

„Wir freuen uns sehr, bei diesem deutschlandweiten Konzept mitzumachen und so ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen zu können. Da viele Wanderwege in der Sonne liegen und es unabdingbar für Körper und Geist ist, ausreichend mit Wasser versorgt zu sein, bieten wir diesen Service sehr gerne an. Gegen direkte Sonneneinstrahlung und um die Gesundheit zusätzlich zu schützen, kann man bei uns in den Shops auch Kopfbedeckungen erwerben“, erklärt Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen. So kann sich jeder Wanderer oder Spaziergänger für seinen Ausflug im Oberharz gut in den Tourist-Informationen vorbereiten.

Beim Wandern empfiehlt es sich, ausreichend Wasser zu trinken. Trinkflaschen lassen sich im Oberharz jetzt kostenfrei in den Tourist-Informationen auffüllen. Foto: Zivica Kerkez / stock.adobe.com

Das Refill-Angebot wird im Rahmen des „Refill Deutschland“-Konzepts mit einem Türaufkleber und einem kleinen Plakat vor Ort kenntlich gemacht. Zudem werden die Tourist-Informationen als Refill-Stationen auf der Webseite www.refill-deutschland.de markiert und sind damit in einem deutschlandweiten Netzwerk von Auffüllstationen und Trinkbrunnen von ca. 6.150 Institutionen organisiert.

Weitere Informationen gibt es in allen Tourist-Informationen Oberharz per Telefon unter 05328/8020 oder per Mail an info@oberharz.de

Das „Refill Deutschland“-Konzept Im Rahmen des „Refill Deutschland“-Konzepts weisen Türaufkleber an Läden und/oder ein kleines Plakat im Schaufenster auf diesen besonderen Service hin. Das Konzept ist einfach: Läden mit dem Refill-Aufkleber am Fenster oder der Tür füllen kostenfrei Leitungswasser in jedes mitgebrachte Trinkgefäß. Gestartet ist das Non-Profit-Projekt 2017 in Hamburg und hat sich seither zu einer bundesweiten Bewegung mit insgesamt etwa 6.150 Wasser-Auffüllstationen entwickelt. Mit dem Konzept unterstützt die Bewegung den Umweltschutz, die Müllvermeidung und auch den schonenden Ressourcen-Umgang. Die Nutzung von Refill geschieht auf eigene Verantwortung. Weitere Informationen unter www.refill-deutschland.de

