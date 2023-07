Vom Schloss zur Laga Bad Gandersheim: Trauerschwäne ziehen um

Monatelang haben viele Akteure hinter den Kulissen die Daumen gedrückt, jetzt ist es amtlich: Victoria und Albert sind nach Bad Gandersheim umgezogen. Hinter den königlichen Namen verbirgt sich ein bayerisches Trauerschwan-Paar, das bisher auf dem Schwanenteich von Schloss Rosenau seine Kreise zog. Zuletzt schien es mit seinem Revier nicht mehr zufrieden zu sein. Immer häufiger unternahm das gefiederte Paar Ausflüge in die nähere Umgebung. Daher suchte die Bayrische Schlösserverwaltung bundesweit eine neue Heimat für die beiden schwarzen Schwäne. Die Stadt Bad Gandersheim hat sich erfolgreich um das Paar beworben und erhielt den Zuschlag.

Mit den Osterbergseen, die bereits vor Jahren Höckerschwänen eine Heimat boten, verfügt Bad Gandersheim über ein vielversprechendes Revier für die edlen Tiere – und die dort gerade stattfindende 7. Niedersächsische Landesgartenschau über eine weitere Attraktion. Schließlich sind die schwarzen Schwäne in Deutschland sehr selten.

Begleitet von Fernsehkameras hätten am Mittwoch, 26. Juli, die ersten Besucher die Schwäne beobachtet, teilte die Gartenschau mit.

Legenden um Trauerschwäne

Um die Ansiedelung von Trauerschwänen ranken sich oft Legenden. Schwarze Schwäne haben auf Schloss Rosenau, 1819 Geburtsort von König Albert, dem späteren Ehemann von Queen Victoria, eine lange, wenn auch eher traurige Tradition. Nach dem Tod Alberts schaffte die Queen damals schwarze Schwäne als Zeichen der Trauer an.

Trotz der doch eher traditionellen Namen führen die beiden heutigen Schwäne eine sehr moderne Partnerschaft: Victoria und Albert haben sich vor Jahren per Online-Vermittlung kennen- und lieben gelernt. Da lag es nahe, sich jetzt auch eine neue Heimat mithilfe zeitgemäßer, überregionaler Medien zu suchen. Die Bayrische Schlösserverwaltung hatte sich an die Medien gewandt, um für die Schwäne eine neue Heimat zu finden.

Bundesweit gibt es nur 30 Brutpaare

Bundesweit gibt es den Angaben nach nur etwa 30 Brutpaare des Schwarzschwans. Die Art stammt laut dem Naturschutzbund (Nabu) ursprünglich aus Australien. Viele der in Deutschland lebenden Tiere wurden demnach ausgesetzt.

Nachdem die Bayerische Schlösserverwaltung also bundesweit ein neues Zuhause für Vicoria und Albert gesucht und in Bad Gandersheim gefunden hat, wurde das Paar, das sich noch in seinem Winterquartier befunden hatte, in Kisten per Lastwagen in seine neue Heimat gebracht. Auf dem Schwanensee bei Coburg zieht seit April bereits ein neues Paar seine Runden. Bleibt abzuwarten, ob Albert und Victoria ihre neue Heimat in Niedersachsen und die Landesgartenschau gefallen.

