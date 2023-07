Hirtenstieg zum Brocken für zwei Tage gesperrt

Ilsenburg Der Nationalpark Harz kündigt an, dass Mitte nächster Woche ein Weg zum Brocken dicht bleibt. Das ist der Grund – und so läuft die „Umleitung“.

Besucher gehen auf dem Brockenrundwanderweg entlang. Wer am 25. und 26. Juli auf die Harzkuppe will, muss umplanen. (Archivbild)

Der Nationalpark Harz informiert, dass der Hirtenstieg am 25. wie auch am 26. Juli ganztägig gesperrt ist – und zwar zwischen der Rangerstation Scharfenstein und der Brockenkuppe. Bedeutet: Ausflüge zum Brocken müssen am Dienstag und Mittwoch umgeplant werden. Denn: Auch die Zuwegung zum Hirtenstieg über die Hermannstraße ist in dieser Zeit für Wanderinnen und Wanderer gesperrt. Die „Umleitung“ führt über den Gelben Brink.

Grund für die Sperrungen des Nationalparks sind geologische Erkundungsbohrungen, um die dortigen Bodenverhältnisse zu klären.

Diese Karte veröffentlicht der Nationalpark Harz zur angekündigten Sperrung. Foto: Nationalpark Harz

red

