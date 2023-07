59-Jähriger aus dem Harz vermisst: Polizei sucht in Wildemann

Wildemann Der Mann wurde am Sonntagabend zum letzten Mal in einer Pflegeeinrichtung in Wildemann gesehen. Die Polizei hat derzeit keine heiße Spur.

Die Polizei sucht nach einem 59-Jährigen aus Wildemann, der seit Dienstag als vermisst gilt. Der Mann lebt in einer Pflegeeinrichtung in Wildemann und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilt die Polizei mit. Letztmalig wurde er in der Einrichtung am Sonntagabend gegen 20 Uhr gesehen. Am Dienstag meldete ihn sein Betreuer als vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen allesamt ergebnislos, der 59-Jährige ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Diesen vermissten 59-Jährigen sucht die Polizei Goslar derzeit. Foto: Polizei Goslar / FMN

Der Mann ist 1,85 Meter groß und stark adipös. Er trägt eine Glatze und einen grauen Vollbart. Bekleidet ist er vermutlich mit einem Pullover und einer Jogginghose, die Farben sind nicht bekannt. Da er gesundheitlich eingeschränkt ist, muss aufgrund der Gesamtumstände von einer Gefahr für Leben und Gesundheit des 59-Jährigen ausgegangen werden. Wer den Mann sieht, wird gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen, (05321) 339104.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de