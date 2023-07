Harz: Schwefelsäure in Ilse ausgetreten – über 100 Fische tot

Ilsenburg Aus einer Metallverarbeitungs-Firma in Ilsenburg, die zur Salzgitter AG gehört, ist Säure in den Fluss ausgetreten. Die Gemeinde Nordharz warnt.

In der Ilse in Ilsenburg sind mindestens 100 Fische gestorben. Grund ist Schwefelsäure, die am Mittwoch ausgetreten ist. (Archivbild)

Bei einer Havarie in einem Ilsenburger Unternehmen sind am Mittwochmorgen zwischen 30 und 50 Liter Schwefelsäure in die Ilse gelangt. Wie der Landkreis Harz mitteilt, seien deshalb mindestens 100 Fische verendet. Die Kadaver wurden noch einige Hundert Meter weiter in der Ilse gefunden – die Schwefelsäure war über den werkseigenen Niederschlagswasserkanal in den Fluss gelangt.

Die Gemeinde Nordharz warnte daher, vorerst den Flusslauf der Ilse zu meiden, weder zu angeln noch Kinder oder Hunde in das Gewässer zu lassen.

Auf die Frage eines Facebook-Nutzers, ob Nebenflüsse betroffen seien, antwortete die Kreisverwaltung am Mittwochabend: „Dazu liegen uns aktuell keine Informationen vor.“ Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Harz war vor Ort und hatte gemeinsam mit dem Gewässerkundlichen Landesdienst Proben aus der Ilse genommen. Das weitere Vorgehen werde vor Ort abgestimmt, hieß es.

Schwefelsäure in Ilsenburg ausgetreten – Unternehmen gehört zur Salzgitter AG

Wie MDR und Volksstimme berichten, handelt es sich bei dem Unternehmen um die Ilsenburger Grobblech GmbH. Diese gehört zur Salzgitter AG. Ein Sprecher des Konzerns sagte dem MDR, dass ein Schlach geplatzt sei – die Werksfeuerwehr und Spezialisten hätten den Eintritt der Schwefelsäure nicht vollständig verhindern können.

red

