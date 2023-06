Schierke Am Königsberg hat es am Freitag erneut gebrannt. Das Feuer ist zwar bereits unter Kontrolle, feuert die Diskussion um Brandstiftung aber weiter an.

An der HSB-Strecke Schon wieder Feuer am Brocken im Harz

Schon wieder ein Feuer am Brocken, schon wieder an derselben Stelle: Am Freitagmittag ist am Königsberg bei Schierke im Wald nahe der Strecke der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ein Brand ausgebrochen. Das bestätigt Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister des Landkreises Harz auf Nachfrage. Das Feuer sei allerdings schnell unter Kontrolle gewesen. Ein Löschflugzeug war zwar in Bereitschaft, musste laut Lohse allerdings nicht zum Einsatz kommen.

Beteiligt an den Löscharbeiten war neben den Feuerwehren Schierke und Wernigerode auch ein Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen, der Löschwasser an die Einsatzstelle transportierte. Das berichtet Heide Baumgärtner, Pressesprecherin der HSB. „Weil es in der Nacht schon geregnet hatte, herrschte Waldbrandstufe 3. Außerdem hat es während der Zeit, als gelösct wurde, geregnet. Das hat sicher geholfen, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen.“

Feuer entsteht 60 Meter von Gleisen der Brockenbahn entfernt

Gebrannt hat es laut dem Kreisbrandmeister auf einer Fläche zwischen 25 und 50 Quadratmetern Größe. „Das Feuer entstand rund 60 Meter von den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen entfernt“, sagt Lohse.

Vor dem Hintergrund der Diskussionen nach dem jüngsten Brocken-Brand vor gut zwei Wochen an derselben Stelle kommentiert Lohse: „Das ewige in den Fokus nehmen der Schmalspurbahnen sollte man vielleicht mal breiter aufstellen. Denn auch andere Dinge können im Wald Feuer auslösen.“

Zur Brandursache konnte der Kreisbrandmeister noch keine Angaben machen.

Brände am Brocken: Wer oder was ist Verursacher?

Zum Hintergrund: Nach mehreren Waldbränden am Brocken im vergangenen Jahr und dem jüngsten Brand vor gut zwei Wochen waren vor allem die Harzer Schmalspurbahnen in den Mittelpunkt von Spekulationen gerückt. Zuletzt hatte sich Lohse deutlich positioniert: Die Schmalspurbahnen seien in seinen Augen nicht Schuld an den Bränden. Stattdessen hatte der Feuerwehrmann Brandstiftung als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen.

Zumindest im aktuellen Fall vom Freitagmittag scheint die Brockenbahn als Verursacher des Feuers unwahrscheinlich: „Das Personal der ersten Bahn hat das Feuer entdeckt und gemeldet“, sagte die Pressesprecherin der Harzer Schmalspurbahnen, Heide Baumgärtner. Aus Spekulationen zur Ursache der wiederholten Feuer wolle man sich heraushalten.

