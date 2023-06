Blaulicht Braunlage Polizei: Feuer in alter Wäscherei in Braunlage war Brandstiftung

Das Feuer in der alten Wäscherei, bei dem am Pfingstsonntag ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden ist, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden. Zu diesem Ergebnis kam ein von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragter Sachverständiger nach eingehender Besichtigung der Brandstelle in der Harzburger Straße.

Wie die Goslarer Polizei mitteilt, ergab sich durch die Ermittlungen ein Anfangsverdacht gegen einen 17-jährigen Schüler aus Braunlage. Dieser soll sich zur Tatzeit zusammen mit anderen Kindern in der alten Wäscherei aufgehalten haben.

Nach den Befragungen erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Durchsuchung in der Wohnung des 17-Jährigen „wurde Beweismaterial sichergestellt“, erklärt die Polizei. „Der Jugendliche wird in Kürze die Gelegenheit bekommen, im Beisein eines Verteidigers zu dem gegen ihn bestehenden Tatvorwurf Stellung zu beziehen.“

Großeinsatz für Feuerwehren am Pfingstsonntag in Braunlage

Die Feuerwehr war am 28. Mai gegen 14 Uhr zum Brand in dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus alarmiert worden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Im Einsatzbericht der Feuerwehr Braunlage heißt es: „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern und auf der rückwärtigen Gebäudeseite aus mehreren Fenstern Flammen. Sofort wurde das Gebäude unter schweren Atemschutz nach Personen abgesucht und ein massiver Löschangriff über die Drehleiter sowie mehreren Strahlrohren eingeleitet. Durch Atemschutztrupps der Feuerwehren Sankt Andreasberg, Hohegeiß und Clausthal-Zellerfeld wurde ebenfalls im Innen- und Außenangriff unterstützt. Mittels Drohne wurde die Lage aus der Luft beurteilt und mittels der eingebauten Wärmebildkamera das Gebäude kontrolliert. Ebenfalls wurden Glutnester im Inneren des Gebäudes aufgespürt und abgelöscht. Eine stabile Wasserversorgung wurde aus der nahe gelegenen Bode hergestellt, um ausreichend Löschwasser für die Brandbekämpfung zu haben.“ Für den Einsatz habe die Harzburger Straße zwischen Ortseingang und Eisstadion voll gesperrt werden müssen.

Bis 15.25 Uhr sei es den Wehren laut Angaben der Polizei gelungen, den Brand vollständig zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte im Einsatz.

red

