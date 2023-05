Cocktails, Street Food, Livemusik: Festival feiert im Harz Premiere

Bad Sachsa. Kreative Drinks, leckerer Street Food, Livemusik und Shisha-Lounge: So wird in Bad Sachsa gefeiert. Wer will, kann sogar selbst etwas mixen.

Einfach mal genießen – das ist es, was die Besucherinnen und Besucher bei einer besonderen Premiere in Bad Sachsa können: Am Wochenende 20./21. sowie 27./28. Mai findet erstmals und bei freiem Eintritt das Cocktailfestival statt. Der Name ist dabei natürlich Programm: Ob mit oder ohne Alkohol stehen die Cocktails im Fokus, die an insgesamt sechs Themenbars auf dem Gelände von Göbel’s Biergarten ausgegeben werden.

Kreative Cocktails und Street Food im Südharz genießen

Wie die Verantwortlichen mitteilen, können sich die Gäste dabei auf besondere Kreationen freuen. Der Klassiker Piña Colada wird stilecht in einer frischen Ananas serviert. Und auch Kokosnüsse werden als Getränk und Becher gleichzeitig genutzt. Die Themen an den verschiedenen Bars sind dabei vielfältig und international: Mal geht es um Mexiko, mal um Kuba. Ein Stand wird sich ausschließlich um Gin drehen. Zudem ist ein Wein-Spezialist vor Ort.

Doch der Genuss der Cocktails muss natürlich nicht nur mit Alkohol erfolgen. Allein schon für Kinder und Jugendliche, die bei dem Festival auch ihren Spaß haben sollen, werden daher alkoholfreie Varianten wie der Ipanema oder aber andere Kombinationen aus verschiedenen Säften ausgeschenkt. Auch Verhungern muss an den Aktionswochenenden niemand, es wird Street Food geboten. Auch hier ist die Ausrichtung der Speisen mit asiatischem, karibischem oder spanischem Flair international.

Entspannen in einer Shisha-Lounge

Für die passende Musik wird ein DJ sorgen im Wechsel mit der Band „Mistura“ aus Hannover. Das Duo hat sich schon bei einigen Konzerten in der Uffestadt eine Fangemeinde erspielt. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher wird zudem eine Spielezone eingerichtet – die Erwachsenen können ab den Abendstunden in einer Shisha-Lounge entspannen. „Wir bieten etwas für jeden Geschmack an“, sind sich die Organisatoren sicher.

Workshop: Cocktails selber machen

Wer will, kann sogar die Kunst des Cocktail-Mixens selbst erlernen. Am zweiten Wochenende 27./28. Mai findet ein Workshop statt – mit theoretischem und vor allem aber auch praktischem Teil. Anmeldungen für diesen können am ersten Wochenende 20./21. Mai vor Ort auf dem Festivalgelände erfolgen. „Wir wollen den Menschen einfach mal wieder nette Abende bei Musik, gutem Essen und natürlich leckeren Cocktails ermöglichen“, betonen die Organisatoren abschließend.

Geöffnet ist das 1. Cocktailfestival in Bad Sachsa am 20. Mai von 12 bis 24 Uhr, am 21. Mai von 13 bis 18 Uhr, am 27. Mai von 12 bis 24 Uhr sowie am 28. Mai von 13 bis 20 Uhr.

