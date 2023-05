Von Boomer bis Generation X, Y, Z: Kleine Generationenkunde

Als „Babyboomer“ werden die Menschen bezeichnet, die zwischen 1955 und 1969 zu den Zeiten steigender Geburtenraten (dem „Babyboom“) geboren wurden. Laut Studien legen sie eine besonders hohe Arbeitsmoral an den Tag und sind karriereorientiert. Geprägt ist die Generation der Boomer von einer kriegsfreien Zeit und dem aufkeimenden Wohlstand in Deutschland.

Millennials, auch Generation Y, ist der Sammelbegriff für alle zwischen den frühen 1980er Jahren und den späten 1990er Jahren Geborenen. Der Buchstabe „Y“, ausgesprochen wie der englische Buchstabe und damit auch wie das Wort „why“ ( dt. „warum“), soll auf die für die Generation als typisch geltende Neigung zum Hinterfragen anspielen. Millennials wird zugeschrieben, wenig Wert auf geradlinige Lebensläufe und einen größeren Fokus auf Selbstverwirklichung und das persönliche Wohlbefinden zu legen, als vorherige Generationen.

Als Generation Z, kurz auch „Gen Z“, werden die heutigen Teenager bis Mittzwanziger bezeichnet, die aktuell erst beginnen, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Sie sind geprägt durch den Einfluss digitaler Medien und profitieren vom Fachkräftemangel: Arbeitssuchende der Gen Z haben in der Regel mehr Möglichkeiten als Angehörige ihrer Vorgängergenerationen, was sich Studien zufolge in einer gelasseneren Stimmung in Bezug auf Leistung schon während der Schulzeit bemerkbar macht.

Die Generation zwischen den Babyboomern und den Millennials wird als Generation X bezeichnet. Die Menschen, die nach 2012 auf die Welt gekommen sind oder bis 2025 noch geboren werden, gehören zur „Generation Alpha“. Beide spielen in den öffentlichen Diskussionen um Generationenkonflikte meist eine untergeordnete Rolle.

Zu den angeblichen spezifischen Charakteristika der Generationen gibt es zahlreiche Studien, die allerdings mit oft unklaren oder widersprüchlichen Aussagen. Generell weisen Forscherinnen und Forscher darauf hin, dass Generationen immer aus Individuen gebildet werden und kollektive Charakteristika nur bedingt verlässlich benannt werden können