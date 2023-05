Nachwuchs im Tierpark Thale: Steinadlerküken und Stachelschweine

Überraschung im Tierpark Hexentanzplatz in Thale: Nachdem die Stachelschweine Pinky und Brain im März plötzlich aus ihrem Gehege verschwunden waren, die Polizei im Landkreis Harz zu einem möglichen Diebstahl ermittelte und die Tiere später wieder auftauchten, gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten zum Pärchen. Denn es gibt Nachwuchs. Das verkündet der Tierpark auf seiner Facebook-Seite.

Am 30. April – pünktlich zu Walpurgis – kamen zwei gesunde Jungtiere zur Welt. Der Tierpark sucht nun über die Sozialen Netzwerke nach passenden Namen.

Die zwei Stachelschweine sind allerdings nicht der einzige Nachwuchs im Tierpark: Zwei Steinadlerküken sind am Donnerstag beringt worden. Eine jeweils darauf aufgebrachte Nummer identifiziere die Tiere eindeutig, sagte ein Sprecher des Zoos. Sie seien damit bei der Naturschutzbehörde gemeldet und der Zoo weise nach, dass die geschützte Art legal im Zoo lebt.

Die Ringe werden über die Fänge gestreift, wenn die Tiere noch klein sind. Werden sie größer, können die Ringe laut Sprecher nicht mehr so leicht über die Füße rutschen. Die beiden Steinadler waren Ende April geschlüpft – es war bereits das vierte Mal Nachwuchs für das Steinadlerpärchen. Besucher des Zoos können über einen Bildschirm in das Nest blicken. Über dem Horst ist eine Kamera angebracht, die live Bilder überträgt. Die Jungtiere in Thale bleiben bis zum Herbst bei den Eltern und werden dann als Jungvögel abgegeben.

Die beiden Jungtiere sind am 29. und am 23. April geschlüpft. Foto: Matthias Bein / ZB / dpa

mjc/dpa

