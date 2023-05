Harzer Niklas Kahl beim ESC 2023 – Samstag steigt das Finale

Vor dem ehemaligen Haus von Paul McCartney in Liverpool: Pi Stoffers, Niklas Kahl (2. von links), Class Grenayde und Gared Dirge während einer Stadttour auf den Spuren der Beatles am Mittwoch.

Osterode/Liverpool. Schlagzeuger Niklas Kahl aus Osterode am Harz tritt beim Eurovision Song Contest mit seiner Band „Lord of the Lost“ für Deutschland an. Die Infos.