Tödlicher Unfall im Harz: Autofahrer kollidiert mit Baum

Clausthal-Zellerfeld. Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B242 bei Clausthal-Zellerfeld im Oberharz ums Leben gekommen.

Foto: Willing / ASB Barbis (Symbol)

Der 35-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Polizeibericht.

Tödlich verletzt wurde ein Mensch bei einem Verkehrsunfall am Dienstag im Bereich der B242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und dem Abzweig „Zellerfelder Tal“. Das meldet die Polizei im Oberharz.

Demnach war ein Autofahrer gegen 22.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer scharfen Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Baum kollidiert. Der 35-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Bundesstraße 242 im Oberharz nach schwerem Autounfall gesperrt

Zur Beseitigung von Flurschäden und zur Fällung eines Baumes bleibt die Bundesstraße 242 in Höhe der Unfallstelle bis in den Vormittag hinein gesperrt, berichtet die Polizei am Mittwochmorgen weiter. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 25.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnummer 05323/94110215 zu melden.

pol/mh

