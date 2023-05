Osterode. Die Sonne scheint: Endlich wieder Eis essen! Wo Cafés und Eisdielen welches neue Eis verkaufen und was das Eis kostet, lesen Sie hier.

Wo gibt es leckere Eiscreme im Altkreis Osterode am Harz? Unsere Übersicht.

Eiscafés 7 Eiscafés in der Region Osterode: Was kostet die Kugel?

Der Sommer kommt und mit ihm öffnen die Eisdielen und Eiscafés im Harz und dem Vorland. Wir haben uns nach dem Preis erkundigt, welche Eissorten die besten sind und welche Öffnungszeiten die Cafés haben. Wir stellen Cafés aus Osterode, Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Rhumspringe und Herzberg vor.

Das Eis-Café Zotta (Archivbild). Foto: Michael Paetzold / HK-Archiv

Zotta Eisdiele, Osterode

Agostino Zotta betreibt das Eiscafé bereits in zweiter Generation: Sein Vater eröffnete das Geschäft bereits 1966. Auf die Frage nach einem Geheimtipp antwortet Zotta selbstbewusst: „Ich bin von allem, was ich anbiete, überzeugt.“ Allerdings sei der Tartufo-Becher sehr lecker. Die meisten Sorten und Eisbecher seien aber lange etabliert. Viele Menschen kämen regelmäßig wieder, viele Gäste empfinde er als Freunde.

Der größte Klassiker sei das Stracciatella-Eis: Es erlangte bundesweite Bekanntheit, als TV-Moderatorin Marlene Lufen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen erzählte, es immer im Urlaub bei Zotta zu essen. Aber auch eine neue Eissorte hat Zotta im Angebot: Kokos-Limette wartet auf diejenigen, die etwas ausprobieren wollen. Für Kinder gebe es zudem Themen-Eis: Pokemon- oder Paw Patrol-Eis gefällig? Aktuell kostet eine Kugel Eis 1,50 Euro. Das Café hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Sie erreichen es telefonisch unter 05522/5671.

Eiscafé Martini, Bad Lauterberg

Das Eiscafé Martini ist ein Urgestein: Seit 1960 ist es in Bad Lauterberg ansässig. Betrieben wird es von Michaela Martini und ihrem Mann Antonio Marcovecchio. Sie übernahm den Betrieb im Jahr 2000 von ihren Eltern Luigi und Anna Martini. Die beliebtesten Eissorten sind Vanille, Stracciatella, Amarena, Haselnuss und Schokolade. Der Klassiker ist das Spaghetti-Eis.

Aber auch die traditionsreiche Sorte „Cassata“. Für Unentschlossene empfiehlt die Chefin den Erdbeerbecher oder einen Schokobecher. Neu im Sortiment ist ein Joghurt-Pfirsich-Orangen-Eis. Eine Kugel Eis kostet aktuell 1,70 Euro. Telefonisch erreichen Sie das Eiscafé unter 05524/8672472. Geöffnet hat das Café von 9.30 bis 18 Uhr, Mittwoch ist Ruhetag. An Sonn- und Feiertagen öffnet das Café erst um 11 Uhr.

Milchbar, Bad Lauterberg

Die Milchbar ist im Harz eine Ausnahmeerscheinung. Dort gibt es nur eine Eissorte: Frozen Joghurt. Diese wird aber mit verschiedenen Soßen, Toppings und Knusperkram aufgepeppt. Ob Erdbeer-Heidelbeere, Kiwi, Smarties, Schoko-, Karamellsoße, Keks oder Krokrant: Jeder kann sich seinen Becher persönlich zusammenstellen. Wer keinen Pappbecher möchte, kann sein Eis auch in einer Bubble-Waffel bekommen. Gerhard Eckermann und sein Geschäftspartner Thomas Schild haben 2020 während Corona den Schritt gewagt und den Laden eröffnet. Es ist die erste feste Filiale. Denn Frozen Joghurt verkaufen sie bereits seit längerem aus Food-Trucks.

„Frozen Joghurt ist sehr kalorienarm“, sagt Thomas Schild. Es sei für Diabetiker gut geeignet, habe nur ein Drittel des Zuckers von normalem Eis. Ein Becher Frozen Joghurt kostet zwischen 2,50 und 5 Euro. Die Milchbar hat von Montag bis Donnerstag von 11 bis 19:30 Uhr geöffnet, Freitag und Sonntag sogar von 11 bis Mitternacht. Sonntag ist sie von 13 bis 18 Uhr für Sie da. Telefonisch erreichen sie die Milchbar unter 0151/14051106.

Eis-Café Venezia, Bad Sachsa

Das Eis-Café Venezia hat eine lange Tradition: Es wurde bereits 1963 gegründet. 2012 übernahm Christoph Mamaj das Geschäft. Zuvor arbeitete er dort 20 Jahre als Angestellter. Die Klassiker des Ladens sind verschiedene Nusssorten wie Pistazie und Haselnuss, aber auch Vanille-Eis. Insgesamt hat Mamaj 24 Sorten im Angebot. Er versucht in jedem Jahr, zu experimentieren und etwas Neues zu bieten.

In diesem Jahr ist es die Sorte „gesalzene Erdnuss“. „Mein Geheimtipp ist das Zartbitterschokoladen-Eis. Da sind viele überrascht, wie gut es schmeckt“, sagt Mamaj. Eine Kugel Eis kostet 1,30 Euro. „Ich möchte, dass auch Familien mit wenig Geld gemeinsam ein Eis essen können“, sagt Mamaj zu dem niedrigen Preis. Das Café hat Donnerstag bis Montag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Sie es unter 05523/9498110.

Café Pfaffenbergs Stubn, Bad Sachsa

In Pfaffenbergs Stubn gibt es viel Kuchen – Eis gehört aber genauso zum Angebot. Michaela Schaal betreibt das Café seit März 2015. Das Eis bezieht das Café vom Eis-Café Brehm, das selbst geschlossen hat und eventuell bald den Betrieb einstellt. Am beliebtesten sei der Erdbeerbecher, erzählt Mitarbeiterin Pia Donnerstag. Bei den Eisbechern können Kunden sich gerne Dinge wünschen. Neu gibt es in diesem Jahr Malaga und Joghurt-Eis. Eine Kugel Eis kostet 1,50 Euro. Das Café hat von Dienstag bis Sonntag zwischen 9.30 und 17.30 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Sie es unter 05523/5989445.

Eiscafé Sorriso, Rhumspringe

Wahrscheinlich das jüngste Eiscafé unserer Liste. Das Eiscafé Sorriso in Rhumspringe eröffnete am 1. April 2023. Deshalb können wir Ihnen keinen Klassiker vorstellen. Bisher verkaufen sich aber besonders gut Vanille, Schokolade, Stracciatella, Erdbeere, Haselnuss und Amarena. Die Betreiberin Tecla Bianchettini gibt den Geheimtipp, das Eis „geröstete Mandel“ und Pistazie zu probieren. Eine Kugel Eis kostet 1,50 Euro. Sonntag bis Donnerstag hat das Eiscafé von 13 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr.

Eiscafé Sorriso, Herzberg

Das Eiscafé Sorriso am Marktplatz in Herzberg folgte 2018 auf das Eiscafé Roma. 2022 eröffneten die Familien Schiavone und Carnemolla das Café neu. Es gibt eine breite Auswahl an Eisbechern. Geöffnet hat das Eiscafé Montag bis Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr.

