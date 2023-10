Die Brockenbahn im Harz: Was Sie wissen müssen

Die Brockenbahn ist eine historische Dampflok, die von Wernigerode auf den Brocken fährt

Die Brockenbahn ist zweifelsohne eine der bekanntesten und beliebtesten touristischen Attraktionen im Harz. Die historische Strecke der Dampflok führt von der idyllischen Stadt Wernigerode bis zum Gipfel des Brockens, dem höchsten Berg im Norden Deutschlands. Während der Fahrt können Passagiere den Ausblick auf die landschaftliche Schönheit des Harzes genießen. Doch sowohl die Google-Suche als auch die Nachfragen der Harzer sowie Touristen zeigen, dass manche Fragen doch immer wieder offen bleiben. Gemeinsam mit der Pressesprecherin der HSB (Harzer Schmalspurbahnen), Heide Braumgärtner, wollen wir nun etwas Abhilfe schaffen:

Winter Wonderland: Während der Fahrt können die Gäste der Brockenbahn die weiße Idylle des Harzes genießen. Foto: HSB / Unbekannt

Was kostet die Brockenbahn von Wernigerode zum Brocken?

Der Fahrpreise von jeder Station zum Brocken sind einheitlich. Die HSB möchte damit ihre Fahrgäste motivieren an möglichst vielen Punkten einzusteigen, dies entlaste auch den Nationalpark von dem privaten Autogebrauch. Die aktuellen Preise liegen bei einer einfachen Fahrt zum Brocken für Erwachsene bei 35 Euro pro Person, die Hin- und Rückfahrt kostet momentan 53 Euro. Für Kinder (6-14 Jahre) beträgt der Fahrpreis für eine einfache Fahrt 21 Euro, für die Hin- und Rückfahrt sind es dann 32 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren unentgeltlich.

Woher kommt der hohe Preis für die Brockenbahn?

Die historische Technik der Fahrzeuge bedeutet viel Aufwand und Instandhaltung. Außerdem dienen die Einnahmen aus dem Brockenverkehr der Erhaltung des gesamten 140,4 km langen Streckennetzes. „In den vergangenen 20 Jahren ist der Aufwand für die Instandhaltung von Dampflokomotiven auf das Achtfache gestiegen“, heißt es auf der Webseite der HSB.

Der Brocken ist in 1125 Metern Höhe der höchste Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Foto: HSB / Unbekannt

Wie lange dauert die Fahrt auf den Brocken?

Die Fahrt von Wernigerode zum Brocken dauert in etwa 1,5 Stunden. Von Schierke aus ergibt sich die kürzeste Fahrzeit und dauert in etwa eine halbe Stunde.

Wie oft fährt die Brockenbahn täglich?

Die Brockenbahn fährt Saisonabhängig, deswegen ist es sinnvoll den aktuellen Fahrplan zur Hand zu haben. Im Winter sind die Anfragen geringer als im Sommer, also fährt die Bahn dementsprechend seltener. Im Sommer erklimmt die Bahn bis zu 8 Mal den Brocken.

Wie im Märchen: Die Brockenbahn in der Harzer Schneelandschaft. Foto: HSB / Unbekannt

Dürfen Hunde in der Brockenbahn mitfahren?

Ja, auch Hunde dürfen mitfahren. Für sie muss allerdings auch eine Fahrkarte gekauft werden, falls diese in keiner Transportbox untergebracht werden können. Auch ein Maulkorb wäre dann Pflicht. Die aktuellen Preise liegen bei einer einfachen Fahrt zum/vom Brocken bei 11 Euro, je Hund. Bei der Hin- und Rückfahrt sind es 16,00 Euro pro Fellnase.

Gibt es eine Toilette in der Brockenbahn?

Ja, in den Dampfzügen, an den Bahnhöfen sowie in den einzelnen Treibwagen sind Toiletten vorhanden. Es ist das klassische System, was man „aus Omas Zeiten“ kennt, erklärt Baumgärtner.

Wo fährt die Brockenbahn ab?

Die Brockenbahn fährt ab Bahnhof Drei-Annen-Hohne über Schierke. Mit der Harzquerbahn (Strecke zwischen Wernigerode und Nordhausen) erreicht man den Bahnhof ebenfalls ohne Probleme. Das Streckennetz hier noch mal als Grafik:

Die HSB stellt mit ihrem gut 140 Kilometer langen Streckennetz das größte zusammenhängende Netz von schmalspurigen Eisenbahnen in Deutschland dar. Foto: HSB / Unbekannt

Was gibt es für Sonderzüge der Brockenbahn?

Die HSB bietet ein großes Erlebnisangebot, vom Whisky-Tasting bis zum Sonnenuntergangszug zum Brocken. Für eine Komplett-Übersicht sind hier alle Sonderzugfahrten zum Brocken und durch den Harz:

Whisky-Tasting im Salonwagen

Faust auf dem Brocken – Rocktheater nach Goethe

Sonderzug zum Osterbruch

Schlemmertour durch das Selketal

Stahlkolosse auf Schiene und Feld

Sonnenuntergangszug zum Brocken

Rollende Weinprobe im Salonwagen

Quer-durch-den-Harz-Fahrt

Tierische Entdeckertour

Typisch-Harz-Express: Fahrt im Selketal mit Verkostung

Erlebnisfahrt zum Krimidinner

Herbstbrunch auf dem Brocken

Für Schokoladenliebhaber: Fahrt im Salon du Chocolat

Nikolauszüge nach Benneckenstein

Kabarett im Salonwagen

Advents-Express nach Nordhausen

Weihnachtsbrunch auf dem Brocken

Silvester-Express zum Brocken

Neujahrsbrunch auf dem Brocken

Traditionszug zum Brocken

Werkstattbesichtigungen

Kann man mit dem Auto auf den Brocken fahren?

Nein, das ist nicht möglich. Die Brockenstraße ist für den öffentlich Verkehr gesperrt.

Was ist der Unterschied zwischen der Harzquerbahn und der Brockenbahn?

Drei Bahnen sind unter der HSB zusammengefasst: Die Brockenbahn, die zum Brocken fährt, die Harzquerbahn, die von Wernigerode, über Drei-Annen-Hohne bis in den Südharz nach Nordhausen fährt und die Selketalbahn, die von Quedlinburg bis zu der Eisfelder Talmühle fährt, wo dann auch der Anschluss an die Harzquerbahn besteht. Damit hat jede Strecke auch seinen Reiz, so die Pressesprecherin Heide Baumgärtner. Dampfbetrieb gibt es auf allen drei Strecken, aber auch Dieselloks und Treibwagen transportieren ihre Gäste von A nach B.

