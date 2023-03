Erneute Verdi-Streiks: Altkreis Osterode kaum betroffen

Osterode. Am 14. und 15. März finden erneut Streiks im Öffentlichen Dienst und ÖPNV statt. Die Region Osterode ist davon kaum betroffen – mit einer Ausnahme.

Hannover: Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am 14. März 2023 für viele Menschen in Niedersachsen erneut Einschränkungen nach sich gezogen. Der Altkreis Osterode am Harz blieb größtenteils davon verschont.

Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst gehen in eine neue Runde und begleitet werden sie von groß angekündigten Streiks im öffentlichen Dienst, der Entsorgungswirtschaft und im öffentlichen Personennahverkehr am 14. März und am heutigen Mittwoch, 15. März. Wie stark werden sich die Streiks im Altkreis Osterode auswirken?

Streiks in Osteroder Kitas möglich

Wohl eher kaum scheint es zurzeit. Die Pressestelle der Stadt Osterode gibt an, dass es am 15. März voraussichtlich zu Streiks in den Kitas Lasfelde und Freiheit kommen kann und der Personalmangel die Bildung von Notgruppen verhindere. Die betroffenen Eltern würden aber von den Kitas informiert werden.

Auch von Herzberger Seite aus wird es zu keinen Streiks kommen, ebenso in Bad Lauterberg und Bad Sachsa.

Müllabfuhr wohl planmäßig

Der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen VSN erklärte auf Anfrage, dass bei ihnen kein Streik stattfindet: „Die Überlandbusse fahren alle, nur die Busse der Göttinger Verkehrsbetriebe streiken“. In Göttingen werden zudem Abfalltonnen nicht geleert und die Mechanisch-Biologische Aufbereitungsanlage (MBA) in Deiderode werde laut Mitteilung des Landkreises Göttingen vermutlich bestreikt.

Die Entsorgungsanlage Hattorf am Harz werde voraussichtlich geöffnet sein. „Die Müllabfuhr im Altkreis Osterode ist von dem Warnstreik voraussichtlich nicht betroffen. Wertstoffsäcke und Altpapier werden planmäßig abgeholt werden. Ab Donnerstag, 16. März, werden wieder alle Entsorgungsanlagen geöffnet sein“, so der Landkreis weiter.

Verdi: Osterferien ausgenommen

„Die Osterferien nehmen wir aus, aber danach sind weitere Aktionen möglich! Ein Arbeitgeberlager, das nicht verstehen will, dass auch Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, der Ver- und Entsorgung und des Nahverkehrs eine angemessene Einkommensentwicklung erwarten, wird es eben lernen müssen“, heißt es von Verdi. Besonders betroffen sind die Regionen Hannover, Braunschweig, Peine, Salzgitter und Wolfenbüttel.

vok

