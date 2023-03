Altkreis Osterode: Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause

Der Harz Kurier stellt Schützlinge aus dem Tierschutz vor: Der schüchterne Kater Quincy, Katze Dolly mit dem Schalk im Nacken und die ruhige Hündin Yara würden sich über ein liebevolles Zuhause freuen.

Katze Dolly ist für jeden Spaß zu haben. Foto: Tierschutz Osterode / Verein

Dolly ist ca. im Mai 2022 geboren und für jeden Spaß zu haben, kuschelt aber auch mindestens genau so gerne. Sie wird nicht als Einzelkatze vermittelt.

Dolly wünscht sich Gesellschaft

„In ihrem neuen Zuhause sollte schon eine Erstkatze vorhanden sein, da sie es auch gerne mit ihren Katzen-Kumpeln Quatsch macht. Dolly ist eine ganz aufgeweckte junge Dame, die gerne ankommen möchte. Sie ist gechipt, geimpft, kastriert, entwurmt und entfloht“, erklärt Alanis Sieger, Leiterin des Tierheims Osterode.

Der Tierschutzverein ist erreichbar unter Telefon 05522/ 502124.



Quincy, der schüchterne rote Kater

Kater Quincy ist im August 2019 geboren und kastriert. Äußerlich wirkt er wie ein behaglich ruhender Bär, aber der hübsche rote Kater ist etwas schüchtern. „In seinen wachen Augen ist große Neugier zu sehen. Wenn Sie ein ,Katzenflüsterer’ sind und sich mit diesem Prachtkerl etwas Zeit nehmen, wird er sicher schon bald Ihr bester Kumpel werden. Als Zweitkatze würde es sicher noch schneller gehen. Würden Sie diesem unfassbar hübschen ,Mister Bombastic’ eine Chance geben? Er wird vielleicht nicht im ersten Anlauf in Ihre Arme springen, dazu kennt er das kuschelige und gemütliche Leben an Ihrer Seite noch nicht, aber so ein toller und vor allem lieber Kerl hat sicher verdient, ein wenig Zeit zu bekommen, um sich in einem neuen Zuhause einzuleben und zu zeigen, was alles in ihm steckt“, heißt es seitens des Tierschutzvereins Bad Lauterberg.

„Der Tierschutzverein Bad Lauterberg drückt ihm sehr die Pfötchen und würde sich sehr freuen, wenn Sie uns für einen Besuchstermin unter 05524/80842 anrufen.“

Sanftmütige Yara liebt freundliche Menschen

Der Verein Tier-Not-Hilfe von Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried stellt Yara, eine einjährige sehr sanftmütige Brackenmischlingshündin mit langen Schlappohren und wunderschönen treuen Blick, vor. „Ihr Blick sagt: ,Hab mich lieb!’“, so Tanja Barke vom Tier-Not-Hilfe-Vermittlungsteam.

Yara ist ein einjährige sehr sanftmütige Brackenmischlingshündin mit langen Schlappohren und treuem Blick. Foto: Tiernothilfe Bad Lauterberg / Verein

Yara wiegt 16 kg und ist ein mittelgroßer zierlicher Hundetyp. Sie ist geimpft, gechippt, frisch entwurmt und laut aktueller Blutuntersuchung kerngesund.

Die Hündin lebt derzeit bis zur Vermittlung in ein endgültiges Zuhause in einer Pflegefamilie der Tier-Not-Hilfe.

„Yara findet alle Menschen, die sich ihr freundlich nähern, gut und lebt harmonisch mit den eigenen Hunden und Katzen der Familie zusammen. Sie ist leinenführig, stubenrein, hat guten Grundgehorsam und fährt gern im Auto mit. Sie wäre zum Beispiel die perfekte Begleiterin für den Büroalltag, da sie unauffällig und still gern überall mit dabei ist. Yara ist ein superlieber Familienhund und sucht jetzt zum perfekten Glück nur noch ein Zuhause bei Menschen, für die ein Hund ein Gefährte ist“, erklärt Barke.

Anfragen für Yara bitte telefonisch unter 0151/24185272 oder als Mail an Tier-Not-Hilfe@gmx.de.

