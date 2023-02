Göttingen: Zwei Menschen bei Großbrand am Holtenser Berg verletzt

Zwei Menschen wurden bei einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Holtenser Berg in Göttingen in der Nacht zu Samstag verletzt. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung am Montag. Das Feuer brach nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen in der Wohnung eines 51 Jahre alten Mannes im Erdgeschoss aus und griff anschließend schnell auf benachbarte Wohnungen sowie den Dachstuhl über.

Der 51-Jährige sowie eine Nachbarin erlitten Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Bei dem Feuer wurde die zusammenhängende Häuserzeile komplett zerstört. Insgesamt sind neun Wohnungen betroffen. Der gesamte Gebäudekomplex muss nun vermutlich abgerissen werden. Angaben zur genauen Schadenshöhe gibt es bislang nicht. Auch die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Der unmittelbare Ausbruchsort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Für die umfangreichen Löscharbeiten war eine Vielzahl an Einsatzkräften der Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

pol

