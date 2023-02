Goslar. In Goslar ist in der Nacht auf Donnerstag ein Streit eskaliert, ein Mann wird schwer am Kopf verletzt. Der Polizeibericht.

Blaulicht Goslar Versuchte Tötung in Goslar: Mann schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Donnerstag in Goslar eskaliert. Einer der Kontrahenten wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.

Streit in Goslar: Was war passiert?

Die Tat ereignete sich laut Angaben der Polizei Goslar in einer Wohnung im Reinkamp. Dort gerieten ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide aus Goslar, in einen Streit, der in einer Schlägerei endete. Hierbei soll der 22-Jährige seinen älteren Kontrahenten mit einem Gegenstand angegriffen und schwere Kopfverletzungen zugefügt haben.

Der 31-Jährige musste per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. „Sein Zustand gilt aktuell nicht mehr als lebensbedrohlich“, so die Polizei.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nach der Tat war der mutmaßliche Täter geflüchtet, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Beiden Beteiligten wurde noch in der Nacht Blut abgenommen, da die Polizei nicht ausschließen kann, dass eine „rauschbedingte Beeinflussung“ während der Auseinandersetzung vorlag.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig die Tat als versuchten Totschlag bewertet und beim Amtsgericht Goslar einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

